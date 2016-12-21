Гол Калинина не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Нэшвиллом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Нэшвилла».
В
составе победителей дубль сделал Джеймс Нил, также отличились Маттиас Экхольм,
Филип Форсберг и Райан Джохансен. Единственный гол хозяев в активе российского
форварда Сергея Калинина.
«Нэшвилл»
набрал 35 очков и идет девятым на Западе. У «Нью-Джерси» 31 очко и 15-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Нэшвилл - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы:
Нил (Экхольм, Арвидсон), 5:43 (0:1). Нил (Йоси, Арвидсон), 7:15 (0:2). Экхольм (Смит), 25:55 (0:3). Форсберг (Йоси, Джохансен), 48:12 (0:4). Джохансен (Арвидсон, Эллис), 53:40 (0:5). Калинин (Грин, Северсон), 54:11 (1:5).
Место и дата
21 декабря 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция