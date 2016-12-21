Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Бостон»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Айлендерс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».

В составе победителей дубль сделал Андерс Ли, также отличились Томас Хикки и российский форвард Николай Кулемин. У «Бостона» голы в активе Антона Блида и Доминика Мура. Российский голкипер хозяев Антон Худобин при счете 0:3 на 27-й минуте заменил Тууку Раска, после чего заработал одно очко за результативную передачу.

«Айлендерс» набрали 30 очков и остаются на последнем месте на Востоке. У «Бостона» 37 очков и восьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат