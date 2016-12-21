Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Бостон»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Айлендерс» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».
В
составе победителей дубль сделал Андерс Ли, также отличились Томас Хикки и
российский форвард Николай Кулемин. У «Бостона» голы в активе Антона Блида и
Доминика Мура. Российский голкипер хозяев Антон Худобин при счете 0:3 на 27-й
минуте заменил Тууку Раска, после чего заработал одно очко за результативную
передачу.
«Айлендерс»
набрали 30 очков и остаются на последнем месте на Востоке. У «Бостона» 37 очков
и восьмое место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
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