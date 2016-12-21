«Коламбус» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Лос-Анджелесом» завершился
победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).
В
составе победителей дубль сделал Кэм Аткинсон, у «Лос-Анджелеса» аналогичное
достижение в активе Джефф Картера. Решающий буллит в активе Сэма Ганье. «Коламбус»
набрал 46 очков занимает третье место на
Востоке. У «Лос-Анджелеса» 35 очков и восьмое место на Западе.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Лос-Анджелес - 3:2 Б. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Эткинсон (Дубински, Дженнер), 27:35 (1:0). Картер (Даути, Мартинес), 36:12 (1:1). Эткинсон (Дубински, Савар), 44:05 (2:1). Картер 50:16 (2:2).
Победный буллит:
Ганье - 3:2.
Место и дата
21 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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