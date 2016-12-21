«Монреаль» Радулова и Емелина обыграл «Анахайм»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Анахаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Пол Байрон, Томаш Плеканец, Джефф Питри, Макс Пачьоретти и Крис Терри. Россияне Алексей Емелин и Александр Радулов результативными действиями не отметились. У «Анахайма» гол в активе Эндрю Кольяно.

«Монреаль» набрал 46 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Анахайма» 39 очков и пятое место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат