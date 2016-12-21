«Монреаль» Радулова и Емелина обыграл «Анахайм»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Анахаймом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Монреаля».
В
составе победителей отличились Пол Байрон, Томаш Плеканец, Джефф Питри, Макс
Пачьоретти и Крис Терри. Россияне Алексей Емелин и Александр Радулов
результативными действиями не отметились. У «Анахайма» гол в активе Эндрю
Кольяно.
«Монреаль»
набрал 46 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Анахайма» 39 очков и
пятое место на Западе.
НХЛ.
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Анахайм - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы:
Кольяно 5:19 (0:1). Байрон (Митчелл, Петри), 19:00 (1:1). Плеканец (Лехконен, Байрон), 32:35 (2:1). Петри 44:32 (3:1). Пачиоретти (Петри), 48:52 (4:1). Терри (Больё, МакКэррон), 59:13 (5:1).
Место и дата
21 декабря 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция