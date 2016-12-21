Гол Наместникова и 22 сэйва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Детройтом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тампы».
В
составе победителей отличились Брайан Болл
,Джонатан Друен, Тайлер Джонсон и россиянин Владислав Наместников. У «Детройта»
гол в активе Энтони Манты.
Отметим, что российских голкипер хозяев Андрей Василевский на 13-й минуте заменил Бена Бишопа и
сделал 22 сэйва при 23 бросках по его воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Детройт - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы:
Бойл (Строльман, Друэн), 7:02 (1:0). Друэн (Джонсон, Киллорн), 27:41 (2:0). Пойнт (Хедман, Джонсон), 37:04 (3:0). Наместников (Киллорн, Пойнт), 39:27 (4:0). Манта (Зеттерберг, N. Jensen), 59:49 (4:1).
Место и дата
21 декабря 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция