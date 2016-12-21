«Миннесота» обыграла «Колорадо»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Колорадо» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Миннесоты».
В
составе победителей отличились Чарли Койл и Микко Койву. Российский голкипер «Колорадо»
Семен Варламов провел весь матч.
«Миннесота»
набрала 42 очка и идет второй на Западе. У «Колорадо» 23 очка и последнее
место.
НХЛ.
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Колорадо - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Койл (Стаал, Дамба), 14:14 (1:0). Койву (Гранлунд, Дамба), 28:21 (2:0).
Место и дата
21 декабря 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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