Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Минск
Футбол  Бавария- : -РБ Лейпциг
Футбол  Интер- : -Лацио
Хоккей  Медвешчак- : -Металлург
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -ЦСКА
Футбол  Бордо- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Флорида» по буллитам обыграла «Баффало»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Баффало» завершился победой хозяев по буллитам. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).

В составе победителей отличились Александр Барков, Кейт Яндл и Ник Бьюгстад. У «Баффало» голы в активе Сэма Райнхарта, Эвандера Кейна и Расмуса Ристолайнена. Решающий буллит в активе Винча Трочека. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

«Флорида» набрала 35 очков и идет десятой на Востоке. У «Баффало» 32 очка и 12-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Флорида - Баффало - 4:3 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Барков (Демерс, Ягр), 16:09 (1:0). Яндл (Барков, Ягр), 32:14 (2:0). Рейнхарт (О'Райлли Р., Ристолайнен), 35:45 (2:1). Кейн (Джионта, Фрэнсон), 36:55 (2:2). Ристолайнен (Рейнхарт), 52:19 (2:3). Бьюгстэд (Барков, Ягр), 56:09 (3:3).

Победный буллит:

Барков - 4:3.

Место и дата

21 декабря 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Операция Квитовой, гол Малкина и неудача «Боруссии». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Миннесота» обыграла «Колорадо»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Миннесоты».Гол Наместникова и 22 сэйва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Детройтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тампы».«Монреаль» Радулова и Емелина обыграл «Анахайм»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Анахаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Монреаля».«Коламбус» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Бостон»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Айлендерс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».Гол Калинина не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Нэшвиллом»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Нэшвиллом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Нэшвилла».Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Питтсбурга».Этот день в истории: Петру Сикоре исполнилось 40 летСегодня отмечает день рождения чешский хоккеист, нападающий Петр Сикора. Ему исполнилось 40 лет.НХЛ. «Питтсбург» - «Рейнджерс», «Монреаль» - «Анахайм» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Беттмэн и Фер обсудят возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и глава профсоюза игроков лиги Дональд Фер на этой неделе проведут новую встречу, на которой будет обсуждаться вопрос участия хоккеистов Лиги в олимпийском турнире 2018 года.Варламов оправился от травмы и готов вернуться в состав «Колорадо»Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов готов выйти на лед в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ.Рик Нэш получил травму и выбыл на неопределенный срокДвукратный олимпийский чемпион Рик Нэш не сможет помочь «Нью-Йорк Рейнджерс» в ближайших матчах.Майк Салливан: В «Питтсбурге» есть два первых номераГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о том, как делает выбор между голкиперами Марком-Андре Флери и Мэттом Мюрреем.Ринне, Фаулер, Марун – звезды дня в НХЛГолкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне назван первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.Канадец на Красной площади под гитару спел песню об Александре Радулове (видео)Канадец на Красной площади под гитару спел песню об Александре Радулове (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Аризона» дома проиграла «Калгари»Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Калгари».НХЛ. «Филадельфия» проиграла «Нэшвиллу», «Сент-Луис» уступил «Эдмонтону» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Голевая передача Зайцева не помогла «Торонто» в матче с «Анахаймом»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Анахайму».Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Эдмонтоном»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».

Баффало
Баффалокалендарьстатистика
Флорида
Флоридакалендарьстатистика
Дмитрий Куликов
Дмитрий Куликоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости