«Флорида» по буллитам обыграла «Баффало»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Баффало» завершился победой хозяев по буллитам. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).

В составе победителей отличились Александр Барков, Кейт Яндл и Ник Бьюгстад. У «Баффало» голы в активе Сэма Райнхарта, Эвандера Кейна и Расмуса Ристолайнена. Решающий буллит в активе Винча Трочека. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

«Флорида» набрала 35 очков и идет десятой на Востоке. У «Баффало» 32 очка и 12-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат