«Флорида» по буллитам обыграла «Баффало»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Баффало» завершился победой
хозяев по буллитам. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).
В
составе победителей отличились Александр Барков, Кейт Яндл и Ник Бьюгстад. У «Баффало»
голы в активе Сэма Райнхарта, Эвандера Кейна и Расмуса Ристолайнена. Решающий
буллит в активе Винча Трочека. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов
результативными действиями не отметился.
«Флорида»
набрала 35 очков и идет десятой на Востоке. У «Баффало» 32 очка и 12-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Флорида - Баффало - 4:3 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Барков (Демерс, Ягр), 16:09 (1:0). Яндл (Барков, Ягр), 32:14 (2:0). Рейнхарт (О'Райлли Р., Ристолайнен), 35:45 (2:1). Кейн (Джионта, Фрэнсон), 36:55 (2:2). Ристолайнен (Рейнхарт), 52:19 (2:3). Бьюгстэд (Барков, Ягр), 56:09 (3:3).
Победный буллит:
Барков - 4:3.
Место и дата
21 декабря 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция