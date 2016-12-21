Операция Квитовой, гол Малкина и неудача «Боруссии». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает
начать день с главных новостей утра среды.
1. У нас есть две новости о Петре Квитовой – плохая и хорошая. Как вы, должно быть, знаете, на чешскую теннисистку напали с ножом, спортсменка была ранена. Плюс состоит в том, что Петра успешно перенесла операцию на поврежденной руке. Но есть и минус – три месяца она не сможет нагружать свою «боевую» левую руку. Старт сезона-2017 ей придется пропустить. Сама Квитова, впрочем, рада, что вообще осталась жива.
2. Неудачна постигла дортмундскую «Боруссию» - команда на «Вестфалене» не смогла обыграть «Аугсбург». Видимо, в текущем сезоне речь о борьбе за чемпионство даже не идет.
3. В битве двух маститых неудачников первой части сезона «Гамбург» одолел «Шальке», а «Айнтрахт» выиграл у «Майнца» и неожиданно поднялся на третье место в бундеслиге.
4. «Атлетико» уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Испании. А вот «Малага» неожиданно вылетела от клуба второго дивизиона «Кордоба».
5. Похоже, «Мерседес» нашел замену Нико Росбергу. Это Валттери Боттас из «Уильямса».
6. В НБА обсуждают потолок зарплат. К 2020 году он может достигнуть 120 миллионов долларов в год.
7. Джоуи Бартон возвращается в АПЛ. Его приютил «Бернли».
8. Джейми Варди сможет спокойно отпраздновать рождество и новый год с семьей. Английские футбольные традиции ему не помешают - форвард «Лестера» дисквалифицирован на три матча АПЛ, которые пройдут в праздничный период.
9. Скандал в Камеруне. Сразу семь игроков национальной сборной отказались играть на Кубке африканских наций.
10. Для Евгения Малкина ночь была успешной: гол, два ассиста и крупная победа над «Рейнджерс».
11. Чуть меньше повезло Сергею Калинину: его год не спас «Нью-Джерси» от чувствительного поражения.
12.
А вот голы Кулемина и Наместникова помогли их командам победить
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