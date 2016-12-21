Операция Квитовой, гол Малкина и неудача «Боруссии». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. У нас есть две новости о Петре Квитовой – плохая и хорошая. Как вы, должно быть, знаете, на чешскую теннисистку напали с ножом, спортсменка была ранена. Плюс состоит в том, что Петра успешно перенесла операцию на поврежденной руке. Но есть и минус – три месяца она не сможет нагружать свою «боевую» левую руку. Старт сезона-2017 ей придется пропустить. Сама Квитова, впрочем, рада, что вообще осталась жива.

2. Неудачна постигла дортмундскую «Боруссию» - команда на «Вестфалене» не смогла обыграть «Аугсбург». Видимо, в текущем сезоне речь о борьбе за чемпионство даже не идет.

3. В битве двух маститых неудачников первой части сезона «Гамбург» одолел «Шальке», а «Айнтрахт» выиграл у «Майнца» и неожиданно поднялся на третье место в бундеслиге.

4. «Атлетико» уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Испании. А вот «Малага» неожиданно вылетела от клуба второго дивизиона «Кордоба».

5. Похоже, «Мерседес» нашел замену Нико Росбергу. Это Валттери Боттас из «Уильямса».

6. В НБА обсуждают потолок зарплат. К 2020 году он может достигнуть 120 миллионов долларов в год.

7. Джоуи Бартон возвращается в АПЛ. Его приютил «Бернли».

8. Джейми Варди сможет спокойно отпраздновать рождество и новый год с семьей. Английские футбольные традиции ему не помешают - форвард «Лестера» дисквалифицирован на три матча АПЛ, которые пройдут в праздничный период.

9. Скандал в Камеруне. Сразу семь игроков национальной сборной отказались играть на Кубке африканских наций.

10. Для Евгения Малкина ночь была успешной: гол, два ассиста и крупная победа над «Рейнджерс».

11. Чуть меньше повезло Сергею Калинину: его год не спас «Нью-Джерси» от чувствительного поражения.

12. А вот голы Кулемина и Наместникова помогли их командам победить



Цитата дня: Александр Поветкин: Был в курсе, что меня будут проверять. Какой смысл принимать допинг?

Видео дня: Свинка – это не опасно

Блог дня: Ла Масия Драфт 2016 - серебро

Интервью дня: Константин Генич: «Спартак» по-прежнему сырой, хотя и лидер

Именинники дня: