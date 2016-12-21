Артуро Видаль признан футболистом года в Чили
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль признан футболистом года у себя на родине в Чили.
В голосовании спортивных журналистов Чили 29-летний футболист опередил форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса и голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво.
Felicitamos a Arturo Vidal @kingarturo23, el mejor futbolista profesional chileno 2016 ¡Larga vida al Rey Arturo! #MejoresDeportistasCPD pic.twitter.com/fVGk7ziHNe— CPD Chile (@CPDChile) 20 декабря 2016 г.
В прошлом сезоне Видаль выиграл вместе с «Баварией» чемпионат Германии и Кубок. К тому же он внес большой вклад в победу своей сборной в Копа Америка.
В нынешнем сезоне в составе мюнхенской команды чилиец сыграл 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Отметим, что Видаль не смог принять участие в торжественной церемонии в Сантьяго, потому что готовится вместе с командой к матчу против «РБ Лейпциг», который состоится сегодня на «Альянц Арене». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Матч
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция