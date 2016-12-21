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Артуро Видаль признан футболистом года в Чили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль признан футболистом года у себя на родине в Чили.

В голосовании спортивных журналистов Чили 29-летний футболист опередил форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса и голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво.

В прошлом сезоне Видаль выиграл вместе с «Баварией» чемпионат Германии и Кубок. К тому же он внес большой вклад в победу своей сборной в Копа Америка.

В нынешнем сезоне в составе мюнхенской команды чилиец сыграл 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Отметим, что Видаль не смог принять участие в торжественной церемонии в Сантьяго, потому что готовится вместе с  командой к матчу против «РБ Лейпциг», который состоится сегодня на «Альянц Арене». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Матч

Бавария - РБ Лейпциг

Место и дата

21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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