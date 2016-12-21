«Лейкерс» проиграл «Шарлотт», Мозгов очков не набрал

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счетом 113:117 (41:35, 32:24, 23:35, 17:23).

По ходу первой половины встречи команда из Лос-Анджелеса вела в счете с разницей 19 очков, однако хозяева площадки переломили ход встречи и смогли одержать победу.

Самым результативным стал игрок «Хорнетс» Кемба Уокер, на его счету 28 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке чуть более 11 минут и за это время совершил шесть подборов и одну передачу, но очков не заработал.

Команда из Лос-Анджелеса расположилась на 11-й строчке в Западной конференции, а «Шарлотт» занимает четвертое место на Востоке.

В следующем туре «Лейкерс» 23 декабря сыграет на выезде с «Майами Хит», а «Хорнетс» примут «Чикаго Буллз».

НБА

Регулярный чемпионат