«Чикаго» прервал победную серию, проиграв «Оттаве», Панарин забросил одну шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду уступил «Оттаве» со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Бобби Райан, Дерек Брассар, Том Пайят и Дион Фанеф, а у хозяев льда шайбы забросили Артемий Панарин, Тайлер Мотт и Рихард Паник.

«Чикаго» прервал серию из пяти побед кряду, но несмотря на поражение, с 48-ю очками сохраняет лидерство в Западной конференции, а команда из столицы Канады расположилась на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 41 очко.

В следующем туре «Блэкхокс» 24 декабря примут «Колорадо», а «Оттава» днем ранее встретится с «Анахаймом».

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