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«Чикаго» прервал победную серию, проиграв «Оттаве», Панарин забросил одну шайбу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду уступил «Оттаве» со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Бобби Райан, Дерек Брассар, Том Пайят и Дион Фанеф, а у хозяев льда шайбы забросили Артемий Панарин, Тайлер Мотт и Рихард Паник.

«Чикаго» прервал серию из пяти побед кряду, но несмотря на поражение, с 48-ю очками сохраняет лидерство в Западной конференции, а команда из столицы Канады расположилась на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 41 очко.

В следующем туре «Блэкхокс» 24 декабря примут «Колорадо», а «Оттава» днем ранее встретится с «Анахаймом».

НХЛ
Регулярный чемпионата

Матч

Чикаго - Оттава - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Голы:

Райан (Туррис), 4:30 (0:1). Панарин (Сибрук, Кейн), 11:17 (1:1 - бол.). Брассар (Райан, Уайдмен), 27:31 (1:2). Пайетт (Смит, Пажо), 27:41 (1:3). Мотте (Хайностроуза, Хартман), 32:00 (2:3). Фанёф (Туррис, Карлссон), 34:22 (2:4 - бол.). Паник (Кит, Кейн), 41:42 (3:4).

Место и дата

21 декабря 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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