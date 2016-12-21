Масса согласился возобновить карьеру гонщика «Формулы-1»

Бразильский автогонщик Фелипе Масса, завершивший карьеру пилота «Формулы-1» по окончании минувшего сезона, согласился вернуться в «королевские гонки» еще на один год, сообщают бразильские СМИ.

По информации Grande Premio, 35-летний бразилец согласовал однолетний контракт, по которому он получит порядка пяти миллионов фунтов.

Возвращение Массы в «Уильямс» позволит другому гонщику команды Вальттери Боттасу перейти в «Мерседес», что в свою очередь позволит британской команде приобрести немецкие моторы со скидкой в десять миллионов евро.

Добавим, что в интервью бразильскому изданию O Globo Масса прокомментировал данные слухи, сказав: «Сейчас я не могу ничего подтвердить. Я отдыхаю с семьей и не хочу обсуждать это. В ближайшее время никакой официальной информации не будет».

Напомним, по итогам минувшего сезона Масса набрал 53 очка и расположился на 11-й строчке личного зачета пилотов.



