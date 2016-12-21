Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный матч в память и «Шапекоэнсе»

Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный матч 25 января в память о жертвах авиакатастрофы с командой «Шапеконсе».

Матч состоится на Олимпийском стадионе в Рио-де-Жанейро, а все собранные средства пойдут на помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, три футболиста – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».