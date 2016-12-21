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Шамиль Тарпищев посетил академию Рафаэля Надаля

Источник:  Федерация тенниса России (ФТР)Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетил академию испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Президент ФТР посетил Академию Рафаэля Надаля, которую испанский теннисист открыл в 2016 году», - сообщает официальный твиттер ФТР, прикрепив фото Тарпищева, Надаля и тренера испанца Карлоса Мойя.

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