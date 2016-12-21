Шамиль Тарпищев посетил академию Рафаэля Надаля
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетил академию испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
«Президент ФТР посетил Академию Рафаэля Надаля, которую испанский теннисист открыл в 2016 году», - сообщает официальный твиттер ФТР, прикрепив фото Тарпищева, Надаля и тренера испанца Карлоса Мойя.
Президент ФТР посетил Академию @RafaelNadal, которую испанский теннисист открыл в 2016 г. На фото:Карлос Мойя, Шамиль Тарпищев,@RafaelNadal pic.twitter.com/vVx8fymgaN— ФТР (@tennisrussia) 20 декабря 2016 г.
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