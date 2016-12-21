Ан попросил ISU сообщить, упоминается ли он в докладе Макларена
Шестикратный
олимпийский чемпион Виктор Ан попросил Международный союз конькобежцев (ISU) сообщить ему, фигурирует ли его имя в докладе независимой
комиссии WADA, которая работала под руководством
Ричарда Макларена.
«Я, Виктор Ан, как спортсмен, который всегда соблюдал
антидопинговый кодекс и абсолютно нетерпимо относился к употреблению
запрещенных веществ, в связи с информацией, появившейся недавно в ряде СМИ, и с
целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз
конькобежцев (ISU), который, как я полагаю, имеет в своем распоряжении
соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой
комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и есть ли у ISU какие-либо
подозрения относительно возможного нарушения мной антидопингового
законодательства при подготовке к Олимпийским играм в Сочи и во время
Олимпиады-2014», – приводит «Р-Спорт» текст письма Ана.
Напомним, на Олимпийских играх в Сочи Ан выиграл три золотые
и одну бронзовую медали.