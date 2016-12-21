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Дмитрий Селюк: Ожидал, что РФС скажет спасибо за матч с Бельгией

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, как договорился о товарищеском матче Россия - Бельгия.

«Смотря, как сборная России играет с командами, мягко выражаясь, не совсем сильными, я проявил инициативу и договорился со сборной Бельгии. У меня хорошие отношения и с главным тренером бельгийцев и с руководством бельгийского футбольного союза, в отличие от РФС. Таким образом предложил сыграть сборной России со сборной Бельгии.

Сборная России согласилась, и этот контракт подписали обе стороны. Единственное, я все ожидал, что после объявления из РФС позвонили и сказали хотя бы спасибо.

Я договорился с Бельгией о товарищеском матче, поверьте мне, за 30 минут. Когда бельгийцы прислали бумагу о готовности сыграть товарищеский матч, то она шла из международного отдела РФС до Алаева месяц. Потом в РФС ее потеряли, потом почему так, а почему сяк – тянулось время», сказал Селюк в эфире «Спорт FM».

Напомним, товарищеский матч Россия - Бельгия состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт».


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