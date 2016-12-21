Алексей Кравцов: Строить непроверенные теории – несправедливо по отношению к чистым спортсменам
Президент Союза
конькобежцев России Алексей Кравцов считает, что неправильно заниматься
догадками относительно того, кто упоминается в докладе главы независимой
комиссии WADA Ричарда Макларена.
«Как мы знаем, все материалы по докладу Макларена передаются
в международные федерации. На сегодняшний день нам нужно набраться терпения и
ждать, пока международные федерации, антидопинговые структуры, дисциплинарные
комиссии изучат эти документы и вынесут решение по спортсменам, по их
вовлеченности в эту ситуацию и по степени доказанности вины. Заниматься
догадками, строить непроверенные теории – это несправедливо по отношению к
чистым спортсменам, которым эта ситуация может нанести непоправимый вред», –
приводит «Р-Спорт» слова Кравцова.
Напомним, в среду стало известно о том, что шестикратный
олимпийский чемпион Виктор Ан, выигравший на Играх в Сочи три золота и одну
бронзу, написал в Международный союз конькобежцев письмо, в котором попросил
сообщить, упомянут ли он в докладе Макларена.