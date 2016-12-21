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Алексей Кравцов: Строить непроверенные теории – несправедливо по отношению к чистым спортсменам

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов считает, что неправильно заниматься догадками относительно того, кто упоминается в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

«Как мы знаем, все материалы по докладу Макларена передаются в международные федерации. На сегодняшний день нам нужно набраться терпения и ждать, пока международные федерации, антидопинговые структуры, дисциплинарные комиссии изучат эти документы и вынесут решение по спортсменам, по их вовлеченности в эту ситуацию и по степени доказанности вины. Заниматься догадками, строить непроверенные теории – это несправедливо по отношению к чистым спортсменам, которым эта ситуация может нанести непоправимый вред», – приводит «Р-Спорт» слова Кравцова.

Напомним, в среду стало известно о том, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, выигравший на Играх в Сочи три золота и одну бронзу, написал в Международный союз конькобежцев письмо, в котором попросил сообщить, упомянут ли он в докладе Макларена.

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