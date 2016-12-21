Алексей Кравцов: Строить непроверенные теории – несправедливо по отношению к чистым спортсменам

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Сергей Шубенков: Надо быть святее папы римского в этой ситуации Чемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился мнением о возможном отстранение сборной России по биатлону от соревнований.

Павел Ростовцев: Никогда не знали, когда к нам приедут офицеры WADA Трехкратный чемпион мира и бывший тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев ответил на скандальную реплику норвежца Кнута Торе Берланда.

СБР: Нам не известны имена из списка WADA, но мы готовы предоставить всю информацию по любому атлету Союз биатлонистов России выступил с официальным заявлением в связи с предстоящим заседанием экспертной комиссии IBU, которая даст оценку данным, полученным от Ричарда Макларена.

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Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения ЧМ-2021 в Тюмени Глава чешской биатлонной ассоциации Иржи Хамза заявил, что Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

Александр Касперович: Не хотелось бы, чтобы мы понесли какое-то наказание Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович поделился эмоциями в ожидании вердикта IBU в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

Антон Шипулин: Спортсмен не должен подвергаться осуждению, пока его вина не доказана Российский биатлонист Антон Шипулин попросил соперников быть сдержаннее во время публичных заявлений и не торопиться с осуждением российских спортсменов. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Сергей Чепиков: Мне говорили, что почти половина сборной Норвегии является астматиками Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал список WADA, составленный из 31-й фамилии российских биатлонистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

Александр Красных: Второй доклад Макларена никак на нас не повлиял Пловец Александр Красных после выступления на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге рассказал об отношении к российским спортсменам на чемпионате мира в Канаде.

Александр Легков: Не боюсь доклада Макларена, потому что я чист Российский лыжник Александр Легков заверил, что дисквалификация после публикации второй части доклада Макларена ему не грозит. Он утверждает, что не употреблял допинг.

Виталий Мутко: Пока не вижу предпосылок к отмене чемпионата мира 2018 по футболу Вице-премьер правительства России Виталий Мутко поделился мнением о возможности переноса чемпионата мира по футболу в 2018 году из России.

Рене Фазель: Мы настроены защищать «чистых» атлетов, чья вина не доказана Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал заключения второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Мартен Фуркад: Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет бойкотировать Кубок мира, если в отношении российских спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, не будут приняты меры.

Антон Шипулин: Уверенные в себе спортсмены не волнуются по поводу списка WADA Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.

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Президент IBU: Дисквалификация всей российской сборной? Это невозможно Президент Международного союза биатлонистов (IBU) в интервью телеканалу «Матч ТВ» отверг возможность того, что вся сборная России по биатлону может быть отстранена от участия в Кубке мира.

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