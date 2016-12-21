Валерий Брагин: Атака беспокоит, но резервы есть
Главный тренер
молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги контрольного матча с
Данией (2:1 OT) в Кингстоне.
– В Канаде к нам добавилось шесть новых игроков, и главной
задачей на матч было определиться по составу, который пойдет дальше, – приводит
слова Брагина официальный сайт ФХР. – Сегодня дали отдохнуть тем, в ком
уверены. Тем, кто под сомнением, – дали поиграть.
– Определить заявку
на чемпионат мира после этого матча стало легче?
– По горячим следам на такой вопрос ответа не дать. Сейчас пересмотрим игру уже в спокойной обстановке, и многое прояснится. Все-таки вживую не видно многих моментов, которые станут заметны при детальном просмотре.
– За 60 минут матча против СКА в
Новогорске не забросили ни одной шайбы, сейчас за основное время – одну.
Серьезный повод для беспокойства?
– Конечно. Атака очень беспокоит. Но резервы есть. С каждым днем должно улучшаться взаимопонимание, где-то, может, вообще упростим игру и будем действовать с большей агрессией, больше играть под воротами. Посмотрим.
– Если подводить
итог, то победа – есть победа?
– Все матчи в любом случае играются на результат. Побеждать всегда важно. Овертайм «три на три» вот потренировали – такой формат для многих в новинку.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в
Торонто и Монреале.