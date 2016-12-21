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Денис Гурьянов: Когда выходишь на игру, не думаешь о том, что в команде пять пятерок, а на ЧМ поедет – только четыре

Источник:  ФХРКомментарии

Форвард молодежной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал контрольный матч с Данией (2:1 OT), в рамках подготовки к чемпионату мира в Торонто и Монреале.

– Дания – весьма приличная команда, которая может доставить сложности любому сопернику, – приводит слова Гурьянова официальный сайт ФХР.

– Все помнят, что на двух предыдущих молодежных чемпионатах мира мы не могли одолеть датчан в основное время. Сейчас с какими сложностями столкнулись?
– Большинство ребят только прилетели из России, где проходили непростой сбор. Плюс разница во времени. А тем, кто выступает в канадских лигах, не хватало взаимопонимания с остальными партнерами. Все-таки провели вместе только одну тренировку. Эти моменты могли сказаться. Но, главное, в итоге добились победы. А так понятно, что в дальнейшем надо только прибавлять. Будем работать, усиленно готовиться.

– То, что в команде на данный момент пять пятерок, а на турнир поедет четыре сильно давит?
– Когда выходишь на игру, не думаешь о таких вещах. Стараешься выполнять задание и добиваться победы.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира Россия сыграет с Канадой, США, Словакией и Латвией.

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