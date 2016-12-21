Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Минск
Футбол  Бавария- : -РБ Лейпциг
Футбол  Интер- : -Лацио
Хоккей  Медвешчак- : -Металлург
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -ЦСКА
Футбол  Бордо- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Ташуев: Есть желание поработать в Европе

Источник:  ТАССКомментарии

 Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев заявил, что может возглавить европейский клуб, а также опроверг информацию о предложении из «Анжи».

«Из «Анжи» ко мне никто не обращался. У меня сейчас есть желание поработать в Европе - недавно была возможность возглавить французский «Нант», но не получилось. После Нового года поеду в Европу, будет встреча с менеджерами нескольких клубов. Пока не буду говорить, каких», - сказал Ташуев ТАСС.

Напомним, ранее Ташуев уже работал в «Анжи», под его руководством махачкалинский клуб вышел из ФНЛ в РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ташуев: Веду переговоры с «Нантом»Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев подтвердил, что ведет переговоры с французским «Нантом».Сергей Ташуев: . «Краснодар» должен выигрывать у «Ред Булла» и стремиться к финалу Лиги ЕвропыБывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящей встречи «быков» против австрийского «Ред Булла».Сергей Ташуев: «Зениту» стоит более скрупулезно готовиться к матчамБывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (4:0).Сергей Ташуев: «Краснодар» должен побеждать «Шальке» за счет командной игрыБывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором российский клуб сыграет с «Шальке».Сергей Ташуев: Думаю, назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в «Кубани»Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сообщил, что у нового наставника краснодарского клуба Евгения Калешина есть огромное желание достигать успехов в тренерской карьере.Сергей Ташуев: Шалимов заслужил пост главного тренера «Краснодара»Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера команды.Сергей Ташуев: Не исключаю, что «Краснодар» возглавит европейский специалист, но мы себя не уважаемБывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался относительно возможного наставника для «быков». Напомним, накануне стало известно, что Олег Кононов покинул российский клуб.Сергей Ташуев: Инцидент с Армашем раздут из ничего, в «Кубани» все на нервахБывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о ситуации, которая сложилась в краснодарском клубе.Сергей Ташуев: Неудачные результаты «Краснодара» – следствие сладкой жизниБывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал игру краснодарцев со «Спартаком» (0:2) и «Локомотивом» (1:2) в чемпионате России.Сергей Ташуев: Если ничего не изменится, будем решать вопрос с «Кубанью» в судебном порядкеБывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о том, что краснодарский клуб по-прежнему не погасил перед ним долги за прошлый сезон.Сергей Ташуев: Дай Бог, чтобы «Кубань» и «Анжи» остались в премьер-лигеБывший главный тренер «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев оценил шансы этих команд в предстоящих стыковых матчах.Сергей Ташуев: Аршавин без понтов, но силы воли не хватало, любил покушатьСергей Ташуев: Аршавин без понтов, но силы воли не хватало, любил покушатьБывший тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о впечатлениях от совместной работы с форвардом Андреем Аршавиным.Фелипе Сантана: Конфликты в «Кубани»? Я не понимаю по-русски, а если они и были – не видел этогоЗащитник «Кубани» Фелипе Сантана поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:4) и высказался по поводу отставки Сергея Ташуева.Арсен Хубулов: Конфликты игроков с Ташуевым? Ничего сверхъестественного, рабочие моментыПолузащитник «Кубани» Арсен Хубулов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:4).Евгений Селезнев: Готов был не забить «Зениту», но чтобы три или хотя бы одно очко мы набралиНападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:4).Нескучная жизнь. Евгений Дзичковский – о круговороте тренеров в «Кубани»Нескучная жизнь. Евгений Дзичковский – о круговороте тренеров в «Кубани»В «Кубани» – очередная тренерская отставка. И это уже не вызывает особых эмоций: перемены в клубе непонятные и хронические.Сергей Ташуев: Последние восемь месяцев в «Кубани» я испытывал постоянный стрессРоссийский специалист Сергей Ташуев рассказал о причинах ухода из «Кубани». Напомним, вчера стало известно, что наставник покидает краснодарскую команду по собственному желанию.Гендиректор «Кубани»: Хотел бы поблагодарить Сергея Ташуева за его работу в клубеГенеральный директор краснодарской «Кубани» Геннадий Крапивка поблагодарил Сергея Ташуева за работу на посту главного тренера команды.Ташуев покинул «Кубань»Ташуев покинул «Кубань»Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Арсен Папикян.Сергей Ташуев: Я покинул «Кубань»? Через час все будет на официальном сайтеГлавный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал слухи о своей отставке.

Сергей Ташуев
Сергей Ташуеввсе новости