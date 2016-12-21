Сергей Ташуев: Есть желание поработать в Европе

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев заявил, что может возглавить европейский клуб, а также опроверг информацию о предложении из «Анжи».

«Из «Анжи» ко мне никто не обращался. У меня сейчас есть желание поработать в Европе - недавно была возможность возглавить французский «Нант», но не получилось. После Нового года поеду в Европу, будет встреча с менеджерами нескольких клубов. Пока не буду говорить, каких», - сказал Ташуев ТАСС.

Напомним, ранее Ташуев уже работал в «Анжи», под его руководством махачкалинский клуб вышел из ФНЛ в РФПЛ.