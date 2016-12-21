Эменике может вернуться в «Спартак»

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике может снова стать игроком «Спартака», сообщает турецкое издание Milliyet.

По данным источника, красно-белые заинтересованы в возвращении 29-летнего нигерийца, который играл в «Спартаке» в 2011-2013 годах.

В нынешнем сезоне на счету Эменике три гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции.

Отметим также, что главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат отстранил Эменике от тренировок с основным составом за нарушение дисциплины.

Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года.

Добавим, что Эменике забил 24 гола в 51 матче за «Спартак».