Эменике может вернуться в «Спартак»
Форвард «Фенербахче»
Эммануэль Эменике может снова стать игроком «Спартака», сообщает турецкое
издание Milliyet.
По данным источника, красно-белые заинтересованы в
возвращении 29-летнего нигерийца, который играл в «Спартаке» в 2011-2013 годах.
В нынешнем сезоне на счету Эменике три гола и три голевые
передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции.
Отметим также, что главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат
отстранил Эменике от тренировок с основным составом за нарушение дисциплины.
Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года.
Добавим, что Эменике забил 24 гола в 51 матче за «Спартак».
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