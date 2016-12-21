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Василий Карасев: С матча против «Астаны» начнем восстанавливать упущенные позиции

Евгений Нарижный
Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем матче в Единой лиге ВТБ против «Астаны».

– «Астана» хорошая и сыгранная команда, что и демонстрируют в этом сезоне – они всего на одну позицию отстают от нас. Мы же потерпели два тяжелых домашних поражения, поэтому нам ничего не остается, как выходить на паркет и биться за победу.

Нужно начинать восстанавливать те позиции, которые мы упустили по разным причинам, и мы начнем делать это с матча против «Астаны», – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч состоится 21 декабря в спорткомплексе «Юбилейный». Начало встречи в 19:00. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ астанинцы идут на шестом месте, имея в активе пять побед и четыре поражения. «Зенит», выигравший шесть матчей из девяти, занимает пятую строчку.

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