Василий Карасев: С матча против «Астаны» начнем восстанавливать упущенные позиции
Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о
ближайшем матче в Единой лиге ВТБ против «Астаны».
– «Астана» хорошая и сыгранная команда, что
и демонстрируют в этом сезоне – они
всего на одну позицию отстают от нас. Мы же потерпели два
тяжелых домашних поражения, поэтому нам ничего не остается, как выходить
на паркет и биться за победу.
Нужно начинать восстанавливать те позиции, которые
мы упустили по разным причинам, и мы начнем делать это
с матча против «Астаны», – приводит слова Карасева официальный сайт
«Зенита».
Напомним, матч состоится 21 декабря в спорткомплексе «Юбилейный». Начало встречи в 19:00. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ астанинцы идут на шестом месте, имея в активе пять побед и четыре поражения. «Зенит», выигравший шесть матчей из девяти, занимает пятую строчку.
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