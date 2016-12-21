Защитник дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

Защитник футбольного клуба «Динамо» (Дрезден) Марк Вакс получил огнестрельное ранение, сообщает Bild.

По информации источника, неизвестный открыл огонь возле табачного киоска, который принадлежит тете 21-летнего футболиста.

Владелица магазина скончалась на месте, а ее муж и племянник доставлены с ранениями в больницу.

«Мы шокированы, ошеломлены и опечалены. Все сотрудники «Динамо» поддерживают Марка и его семью. Его выздоровление, физическое и психологическое, сейчас на первом плане. Я хочу выразить Марку и его семье глубочайшие соболезнования», - сказал спортивный директор «Динамо» Ральф Минге.