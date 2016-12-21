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Защитник дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

Источник:  BildКомментарии

 Защитник футбольного клуба «Динамо» (Дрезден) Марк Вакс получил огнестрельное ранение, сообщает Bild.

По информации источника, неизвестный открыл огонь возле табачного киоска, который принадлежит тете 21-летнего футболиста.

Владелица магазина скончалась на месте, а ее муж и племянник доставлены с ранениями в больницу.

«Мы шокированы, ошеломлены и опечалены. Все сотрудники «Динамо» поддерживают Марка и его семью. Его выздоровление, физическое и психологическое, сейчас на первом плане. Я хочу выразить Марку и его семье глубочайшие соболезнования», - сказал спортивный директор «Динамо» Ральф Минге.

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