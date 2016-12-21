Евгений Кобозев: У меня есть все шансы стать первым вратарем «Йончепинга»

Вратарь «Йончепинга» Евгений Кобозев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своем переходе в шведский клуб.

- Представитель «Йончепинга» связался со мной, после этого начались переговоры. Недели через две подписал контракт. Кроме этого варианта была возможность остаться в Финляндии. Но я выбрал Швецию, потому что там больше перспектив.

- Варианты с Россией даже не рассматривали?

- Конечно, рассматривал, но за то время, что у меня кончился контракт, не было ни одного предложения. Поэтому решил не ждать у моря погоды.

- Не обидно, что со своей прошлой командой вышли в Лигу Европы, но сыграть там не получится?

- Думал о возможности сыграть в еврокубках, но желание попробовать себя в более сильном чемпионате все-таки перебороло.

- Что-нибудь слышали о вашем новом клубе до перехода?

- Да, в Финляндии хорошо следят за Швецией. Команда в прошлом году вышла в Высшую лигу, а сезон закончила на 12-м месте. Представляю, в какой футбол они играют.

- В команде еще два опытных вратаря: швед и испанец. При подписании контракта обсуждали с руководством, на какую роль вы приходите?

- Скажу так: у меня все шансы в «Йончепинге» стать первым номером. Все в моих руках и ногах, - рассказал Кобозев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26-летний вратарь перешел в «Йончепинг» из финского ВПС. Ранее выступал за «Тосно», «Уфу», «Терек» и московское «Торпедо».

В сезоне-2016 Кобозев пропустил 23 гола в 33 матчах, 15 встреч провел на ноль. Футболист был признан лучшим игроком финского ВПС по итогам сезона, в котором команда заняла четвертое место и пробилась в Лигу Европы.