Евгений Кобозев: У меня есть все шансы стать первым вратарем «Йончепинга»
Вратарь «Йончепинга» Евгений Кобозев в беседе с корреспондентом
«Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своем переходе в
шведский клуб.
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Представитель «Йончепинга» связался со мной, после этого начались
переговоры. Недели через две подписал контракт. Кроме этого варианта была
возможность остаться в Финляндии. Но я выбрал Швецию, потому что там больше
перспектив.
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Варианты с Россией даже не рассматривали?
- Конечно, рассматривал, но за то время, что у меня кончился контракт, не было ни одного предложения. Поэтому решил не ждать у моря погоды.
- Не
обидно, что со своей прошлой командой вышли в Лигу Европы, но сыграть там не
получится?
- Думал о возможности сыграть в еврокубках, но желание попробовать себя в более сильном чемпионате все-таки перебороло.
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Что-нибудь слышали о вашем новом клубе до перехода?
- Да, в Финляндии хорошо следят за Швецией. Команда в прошлом году вышла в Высшую лигу, а сезон закончила на 12-м месте. Представляю, в какой футбол они играют.
- В
команде еще два опытных вратаря: швед и испанец. При подписании контракта
обсуждали с руководством, на какую роль вы приходите?
- Скажу так: у меня все шансы в «Йончепинге» стать первым номером. Все в моих руках и ногах, - рассказал Кобозев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
26-летний вратарь перешел в «Йончепинг» из финского ВПС. Ранее
выступал за «Тосно», «Уфу», «Терек» и московское «Торпедо».
В
сезоне-2016 Кобозев пропустил 23 гола в 33 матчах, 15 встреч провел на ноль. Футболист
был признан лучшим игроком финского ВПС по итогам
сезона, в котором команда заняла четвертое место и пробилась в Лигу
Европы.