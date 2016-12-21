Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Минск
Футбол  Бавария- : -РБ Лейпциг
Футбол  Интер- : -Лацио
Хоккей  Медвешчак- : -Металлург
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -ЦСКА
Футбол  Бордо- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Яромир Ягр признан первой звездой дня в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Чешский форвард «Флориды» Яромир Ягр признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

44-летний хоккеист в матче с «Баффало» (4:3) заработал три очка, отдав три результативные передачи.

Второй звездой дня признан нападающий «Коламбуса» Кэм Эткинсон, который забросил две шайбы и реализовал буллит в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2).

Голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс отразил 48 бросков игроков «Бостона»(4:2), за что и был признан третьей звездой дня.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Морозов: Для Ягра в хоккее никогда не существовало ничего невозможногоБывший капитан сборной России, президент хоккейного клуба «Крылья Советов» Алексей Морозов прокомментировал последние достижения Яромира Ягра в НХЛ.Ягр догнал Мессье: «Хочу играть до 50 лет!» (видео)Ягр догнал Мессье: «Хочу играть до 50 лет!» (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Панарин снова забивает с точки Овечкина: «Что мне помогло? Испуг!» (видео)Панарин снова забивает с точки Овечкина: «Что мне помогло? Испуг!» (видео)Форвард «Чикаго» Артемий Панарин забросил еще одну шайбу – теперь в ворота «Оттавы». Похоже, у Панарина появилась своя фирменная точка.Ягр догнал Мессье по очкам в НХЛФорвард «Флориды» Яромир Ягр набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 Б).«Чикаго» прервал победную серию, проиграв «Оттаве», Панарин забросил одну шайбуВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду уступил «Оттаве» со счетом 3:4.НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», «Чикаго» проиграл «Оттаве» и другие матчи дняРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Отличный гол Малкина в матче с «Рейнджерс». Это стоит видеть! (видео)Отличный гол Малкина в матче с «Рейнджерс». Это стоит видеть! (видео)Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три очка в матче с «Рейнджерс» и поднялся на третье место среди бомбардиров НХЛ.Операция Квитовой, гол Малкина и неудача «Боруссии». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Флорида» по буллитам обыграла «Баффало»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Баффало» завершился победой хозяев по буллитам. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).«Миннесота» обыграла «Колорадо»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Миннесоты».Гол Наместникова и 22 сэйва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Детройтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тампы».«Монреаль» Радулова и Емелина обыграл «Анахайм»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Анахаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Монреаля».«Коламбус» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Бостон»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Айлендерс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».Гол Калинина не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Нэшвиллом»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Нэшвиллом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Нэшвилла».Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Питтсбурга».Этот день в истории: Петру Сикоре исполнилось 40 летСегодня отмечает день рождения чешский хоккеист, нападающий Петр Сикора. Ему исполнилось 40 лет.Беттмэн и Фер обсудят возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и глава профсоюза игроков лиги Дональд Фер на этой неделе проведут новую встречу, на которой будет обсуждаться вопрос участия хоккеистов Лиги в олимпийском турнире 2018 года.Варламов оправился от травмы и готов вернуться в состав «Колорадо»Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов готов выйти на лед в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ.Рик Нэш получил травму и выбыл на неопределенный срокДвукратный олимпийский чемпион Рик Нэш не сможет помочь «Нью-Йорк Рейнджерс» в ближайших матчах.

Кэм Эткинсон
Кэм Эткинсонвсе новости
Томас Грайсс
Томас Грайссвсе новости
Яромир Ягр
Яромир Ягрвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости