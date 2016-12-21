Яромир Ягр признан первой звездой дня в НХЛ

Чешский форвард «Флориды» Яромир Ягр признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

44-летний хоккеист в матче с «Баффало» (4:3) заработал три очка, отдав три результативные передачи.

Второй звездой дня признан нападающий «Коламбуса» Кэм Эткинсон, который забросил две шайбы и реализовал буллит в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2).

Голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс отразил 48 бросков игроков «Бостона»(4:2), за что и был признан третьей звездой дня.