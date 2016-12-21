Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Минск
Футбол  Бавария- : -РБ Лейпциг
Футбол  Интер- : -Лацио
Хоккей  Медвешчак- : -Металлург
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -ЦСКА
Футбол  Бордо- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Степанова и Клишина смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде

Источник:  ТАССКомментарии

Информатор Всемирного антидопингового агентства легкоатлетка Юлия Степанова получит возможность выступить на зимнем чемпионате Европы.

- Юлия Степанова, также как и Дарья Клишина, имеет право выступать на всех международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, - цитирует агентство ТАСС представителя IAAF.

Напомним, бегунья Юлия Степанова выступила в роли информатора WADA и авторов нашумевшей серии фильмов немецкого телеканала ARD, после выхода которых было инициировано расследование допинговых случаев в российской легкой атлетике.

Прыгунья в длину Дарья Клишина была единственной российской легкоатлеткой, допущенной на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Зимний чемпионат Европы-2017 пройдет в Белграде.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Степанова: Я знала, что принимаю допинг, но меня успокоили тем, что так поступают всеРоссийская бегунья Юлия Степанова рассказала о том, как она стала частью допинговой системы в российском спорте.Российские легкоатлеты получат шанс выступить на чемпионате Европы-2017Президент Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация предложит легкоатлетам выступить на чемпионате Европы в помещении в качестве независимых спортсменов.Валентин Балахничев: Включение Степановой в рейтинг влиятельных женщин – это оплата «натурой»Напомним, что информатор ВАДА Юлия Степанова вошла в список 100 самых влиятельных женщин года по версии BBC.Сергей Шубенков о Степановых: Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнованийЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о том, что информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Леонид Тягачев: Негативно отношусь к людям, которые принимают допинг, а потом ищут пути, как сдать всю командуПочетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал решение МОК наградить информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых.Информаторы WADA Степановы получили грант и работу в МОКИнформаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Дарья Клишина: Меня до сих пор трясет, когда я слышу слово РиоРоссийская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась ожиданиями от нового сезона и впечатлениями от олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.Дарья Клишина: Перед чемпионатом Европы выступлю на двух турнирах в США и одном в ЕвропеРоссийская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась своими планами на зимний сезон. Она отметила, что планирует принять участие в двух турнирах в США.Клишина стала 5-й на этапе Бриллиантовой лиги в ПарижеРоссийская легкоатлетка Дарья Клишина показала пятый результат в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в Париже.Дарья Клишина: Надеюсь, что ситуация с российской легкой атлетикой вскоре нормализуетсяРоссийская легкоатлетка Дарья Клишина верит, что скоро наступят хорошие времена для российской легкой атлетики.Клишина стала 3-й на этапе «Бриллиантовой лиги» в ЛозаннеРоссийская легкоатлетка Дарья Клишина стала третьей в прыжках в длину на 11-м этапе «Бриллиантовой лиги», который прошел в швейцарской Лозанне.Клишина стала третьей в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» в ЛозаннеРоссиянка Дарья Клишина заняла третье место в прыжках в длину на 11-м этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Лозанне.Отец Клишиной: Если бы не нервотрепка перед Олимпиадой, Даша могла бы претендовать на медальИгорь Клишин, отец российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, поделился впечатлениями от выступления дочери на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Дмитрий Шляхтин: Клишину нельзя упрекать за выступление на ОлимпиадеРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина не заслуживает упрека за свое выступление на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетике (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.Там, где нас почти нет, день 6. Пока не Шарапова, а КурниковаТам, где нас почти нет, день 6. Пока не Шарапова, а КурниковаЕдинственная российская участница легкоатлетического турнира Олимпиады Дарья Клишина разочаровала, заняв девятое место в прыжках в длину.Сергей Шубенков: Ожидали от Клишиной большего, она способна прыгать дальшеРоссийский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал выступление прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Лорен Сигрейв: Надеюсь, что буду тренировать Клишину и в 2020-мТренер Лорен Сигрейв надеется, что российская прыгунья в длину Дарья Клишина будет тренироваться на Олимпийских играх 2020 года в Токио по-прежнему под его руководством.Дарья Клишина: Я сидела в суде, и это были не лучшие четыре часа моей жизниДарья Клишина: Я сидела в суде, и это были не лучшие четыре часа моей жизниОбозреватель Sovsport.ru взял интервью у Дарьи Клишиной после ее выступления в финале прыжков в длину на Олимпиаде.Дарья Клишина: Соревновательной практики немного не хватилоЕдинственная допущенная до Олимпиады-2016 российская легкоатлетка Дарья Клишина призналась, что отсутствие соревновательной практики повлияло на ее выступление на Играх в Рио-де-Жанейро.Дарья Клишина: Со стороны соперниц никакого негатива не былоЕдинственная допущенная до Олимпиады-2016 российская легкоатлетка Дарья Клишина призналась, что во время участия в Играх не ощущала негативного отношения со стороны соперниц.

Дарья Клишина
Дарья Клишинавсе новости
Степанова Юлия
Степанова Юлиявсе новости
Чемпионат Европы по легкой атлетике
Чемпионат Европы по легкой атлетике