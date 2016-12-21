Степанова и Клишина смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде

Информатор Всемирного антидопингового агентства легкоатлетка Юлия Степанова получит возможность выступить на зимнем чемпионате Европы.

- Юлия Степанова, также как и Дарья Клишина, имеет право выступать на всех международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, - цитирует агентство ТАСС представителя IAAF.

Напомним, бегунья Юлия Степанова выступила в роли информатора WADA и авторов нашумевшей серии фильмов немецкого телеканала ARD, после выхода которых было инициировано расследование допинговых случаев в российской легкой атлетике.

Прыгунья в длину Дарья Клишина была единственной российской легкоатлеткой, допущенной на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Зимний чемпионат Европы-2017 пройдет в Белграде.





