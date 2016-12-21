Спортивные журналисты назвали героев олимпийского года

Традиционный предновогодний опрос, вот уже несколько десятилетий проводящийся Федерацией спортивных журналистов России (ФСЖР), принес на этот раз вполне ожидаемые результаты.

Среди двенадцати лауреатов года, которым предстоит получить статуэтки «Серебряной лани», девять победителей летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Наибольшее количество голосов набрали женская гандбольная сборная и ее легендарный тренер Евгений Трефилов.

Зимние виды спорта представлены лишь фигуристкой Евгенией Медведевой. Долгие годы в список лауреатов не входили шахматисты. А Сергей Карякин, пусть и проигравший в финале, вошел в «десятку» весьма уверенно.

Лауреаты премии «Серебряная лань – 2016»:

1. Бойкова Виктория (фехтование - паралимпийский спорт)

2. Великая Софья (фехтование)

3. Ищенко Наталья – Ромашина Светлана (синхронное плавание)

4. Карякин Сергей (шахматы)

5. Лесун Александр (современное пятиборье)

6. Мамун Маргарита (художественная гимнастика)

7. Медведева Евгения (фигурное катание)

8. Мустафина Алия (спортивная гимнастика)

9. Рамонов Сослан (вольная борьба)

10. Тищенко Евгений (бокс)

Лучший тренер – Евгений Трефилов.

Лучшая команда – женская сборная России по гандболу.