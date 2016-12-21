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Давид Алаба в шестой раз подряд признан футболистом года в Австрии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 Защитник «Баварии» Давид Алаба признан футболистом 2016 года в Австрии.

В голосовании принимали участие тренеры всех клубов австрийской бундеслиги.

Второе место досталось защитнику «Лестера» Кристиану Фуксу. Третий - Марссель Забитцер из «РБ Лейпцига».

В прошлом сезоне Алаба принял участие в 46 матчах «Баварии», в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. А в нынешнем сезоне забил один гол и отдал две передачи в 22-х матчах.

Напомним, Алаба уже второй футболист «Баварии», признанный лучшим в своей стране в 2016 году, ранее Артуро Видаль был признан футболистом года в Чили.


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