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Ринат Билялетдинов: Желание вернуться в «Локомотив» есть, но есть ли возможность?

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов был бы не против вернуться в московский «Локомотив». 

- Информация о возвращении в «Локомотив» гуляет, но официальных разговоров пока не было. Не знаю, имеется ли какая-то почва под этими слухами. Официальных обращений ко мне от клуба не было, хотя отношения с некоторыми людьми поддерживаем.

Есть ли желание вернуться в «Локомотив»? Желание всегда есть, но не всегда есть возможность, - заявил Билялетдинов.

Напомним, Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «Рубина» в сентябре 2015 года.

В системе «Локомотива» он работал в 2004 - 2010 годах.


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