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ВТБ увеличит финансирование команды «КАМАЗ-мастер» в два раза

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Несмотря на финансовый кризис генеральный спонсор команды «КАМАЗ-Мастер» доведет свое участие в жизни раллийной команды до 150 миллионов рублей

Генеральный спонсор российской раллийной команды «КАМАЗ-мастер» - банк ВТБ - принял решение на следующий год в два раза увеличить объем спонсорской помощи проекту. Об этом рассказала Елена Мелихова, заместитель начальника управления рекламной и маркетингом, начальник отдела спецпроектов и спонсорства банка ВТБ.

«Мы гордимся нашими ребятами и каждый год следим за их успехами, не отрываясь от экрана. Мы даже не верим, мы знаем – наши победят. Мы с пониманием отнеслись к тем трудностям, с которыми команда столкнулась в этом году и в два раза увеличили спонсорский вклад. Со следующего года мы повышаем взнос до 150 миллионов рублей. «КАМАЗ-мастер» - наш любимый спонсорский проект», - призналась Елена Мелихова.

По некоторым оценкам в 2016 году бюджет раллийной команды составлял порядка 10-11 миллионов долларов – примерно 610-670 миллионов рублей по текущему курсу.

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