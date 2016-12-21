ВТБ увеличит финансирование команды «КАМАЗ-мастер» в два раза

Несмотря на финансовый кризис генеральный спонсор команды «КАМАЗ-Мастер» доведет свое участие в жизни раллийной команды до 150 миллионов рублей

Генеральный спонсор российской раллийной команды «КАМАЗ-мастер» - банк ВТБ - принял решение на следующий год в два раза увеличить объем спонсорской помощи проекту. Об этом рассказала Елена Мелихова, заместитель начальника управления рекламной и маркетингом, начальник отдела спецпроектов и спонсорства банка ВТБ.



«Мы гордимся нашими ребятами и каждый год следим за их успехами, не отрываясь от экрана. Мы даже не верим, мы знаем – наши победят. Мы с пониманием отнеслись к тем трудностям, с которыми команда столкнулась в этом году и в два раза увеличили спонсорский вклад. Со следующего года мы повышаем взнос до 150 миллионов рублей. «КАМАЗ-мастер» - наш любимый спонсорский проект», - призналась Елена Мелихова.



По некоторым оценкам в 2016 году бюджет раллийной команды составлял порядка 10-11 миллионов долларов – примерно 610-670 миллионов рублей по текущему курсу.

