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Хосе Антонио Рейес: Эмери как тактик гораздо сильнее Капелло

Дмитрий Спирин, Дмитрий Туманов
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Полузащитник «Эспаньола» Хосе Антонио Рейес уверен в том, что бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери сможет добиться высоких результатов с «ПСЖ».

- Нельзя сказать, что между нами были отличные отношения (в «Севилье» - прим. ред.). Это можно назвать «от любви до ненависти», однако все было всегда в рамках дискуссии. Ведь именно при Эмери в «Севилье» я снова вышел на первый план.

Унаи, конечно, как тактик гораздо сильнее Фабио Капелло (Рейес играл под руководством итальянца в мадридском «Реале). Хотя «Реал» был командой звезд, и их было трудно заставить много заниматься тактикой. Ну а меня Эмери заставлял смотреть матчи ближайших соперников, работал постоянно над тактическими рисунками, был очень силен в анализе. Унаи - просто супертактик! Никогда не видел тренеров столь сильных в этом аспекте.

Думаю, ему нужно дать время в «ПСЖ». Ведь не так просто адаптироваться в такой великой команде. Думаю, с его методом дела рано или поздно пойдут в гору. К тому же «ПСЖ» еще не потерял шансов стать чемпионом Франции и пройти дальше в Лиге чемпионов, - рассказал Рейес в интервью Sofoot.com.

Напомним, на посту главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери сменил Лорана Блана. В данный момент парижане идут на третьей строчке турнирной таблицы Лиги 1, отставая от лидирующей «Ниццы» на семь очков.

Хосе Антонио Рейес в 2003 - 2006 годах провел 21 матч за сборную Испании (4 гола).

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