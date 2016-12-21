Валерий Карпин: Не поддерживаю распространение слухов о себе – работал и продолжаю работать на «Матч ТВ»

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что у него истек срок контракта с каналом и он не намерен его продлевать.

- Не поддерживаю распространение о себе слухов и домыслов. Один сказал, другой – напечатал и никто из них не проверил достоверность информации. «Матч ТВ» для меня – территория комфорта и единомышленников. Работал и продолжаю работать на «Матч ТВ», - приводит слова Карпина пресс-служба канала.

- Главное – вижу живой отклик на свою работу на федеральном канале огромного количества телезрителей и болельщиков. Все вместе мы развиваем интерес не только к спорту в целом, но и к спортивному телесмотрению, поэтому прошу пользоваться в своей работе только проверенной информацией. ​Всех с наступающим Новым годом! – добавил телеэксперт.



