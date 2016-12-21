Владимир Чагин: Работаем над 12-литровым двигателем для «капотника» КАМАЗа

Глава раллийной команды «КАМАЗ-мастер» рассказал, почему новая версия автомобиля не принимает участие в «Дакаре» в 2017 году



В 2016 году КАМАЗ доработал и даже протестировал во время ралли «Шелковый путь» абсолютно новую версию грузовика – капотную, имеющую преимущество перед классическим КАМАЗом, к которому мы все привыкли. Однако в предстоящем «Дакаре» «капотник» принимать участие не будет.



«Мы сделали этот автомобиль в первую очередь для того, чтобы посмотреть, каково это вообще ездить на капотном автомобиле. До старта никто из конкурентов нам такой возможности, конечно, не предоставит, да и после старта все стараются не делиться разработками», - объясняет глава команды и семикратный победитель «Дакара» Владимир Чагин. – «Поэтому мы решили сделать свою капотную версию и посмотреть. Она лучше управляется, меньше крена, меньше ударных нагрузок на экипаж – они сидят не над передней осью и кочки не напрямую заходят в позвоночник. Ощущения за рулем такие, как за рулем джипа. «Капотник» – это здорово. Но в него помещается только рядный двигатель, а у нас на руках только V-образные моторы. Нам необходим свой мотор. До этого мы брали двигатель в аренду. Но для оперативного ремонта и обслуживания нужен свой двигатель. Сейчас работаем над своим 12-литровым двигателем, который необходим и для «капотника», и для нового регламента «Дакара».



Помимо проблем с мотором существует и загвоздка в регламенте «Дакара». По правилам ралли-рейда автомобиль может получить свое название по кабине, которая используется. В капотной версии КАМАЗа используют кабину от «Мерседеса», которая пока не применяется в обычной версии КАМАЗа. Поэтому и гоночную версию КАМАЗом по правилам называть нельзя.







