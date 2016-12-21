Виктор Васин: Не хочу говорить громкие слова, на возраст Игнашевича и Березуцких вообще не смотрю

Защитник Виктор Васин, первую половину сезона отыгравший на правах аренды в «Уфе», рассказал, с каким настроем возвращается в ЦСКА.

– Сначала – банально играть в футбол, – приводит слова Васина официальный сайт «Матч ТВ». – На возраст Игнашевича и Березуцких я вообще никак не смотрю, но говорить громкие слова – выбить кого-то из состава, что-то выиграть – не хочу.

Я когда из Саранска возвращался, в интервью один и тот же вопрос задавали: «Готов ли прийти на смену защитниками ЦСКА?» – «Да, я в Саранске 30 игр сыграл, полностью уверен в своих силах…» Наговорил это, а потом что? Пледиком накрылся – и на скамейку».

Напомним, новым главным тренером ЦСКА стал Виктор Гончаренко, который тренировал «Уфу».