Финал Чемпионата мира по World of Tanks в 2017 году пройдет в Москве

17 декабря в московском «Экспоцентре» прошел первый масштабный фестиваль компании Wargaming - WG Fest.



В финальном матче «Битвы Чемпионов» после напряженного противостояния нелегкую победу со счетом 7:5 одержала команда TORNADO ENERGY (ex- HellRaisers). Они увезли 80 000 долларов и получили путевку на Чемпионат мира 2017 года в Москву.



Также в рамках WG Fest прошел финал первого в СНГ турнира по World of Tanks Blitz. Победителем которого стала команда Madness Band. В финале с сухим счетом 3:0 была обыграна команда Extra Quality.



В ходе пресс-конференции Николай Небышинец сообщил, что финал Чемпионата мира по World of Tanks в 2017 году пройдет в столице России - Москве. Он также поделился информацией о еще одном проекте, который состоится в 2017 году: совместно с Росвоенцентром компания Wargaming проведет серию турниров «Мир танков. Помним все» в городах Российской Федерации.



По оценкам организаторов, фестиваль посетило более 21 000 человек. Для всеобщего удобства фестиваль транслировался на всех крупных площадках - Twich, Youtube, Вконтакте, MEGOGO, SnappyTV. Суммарно трансляция набрала более 2 млн просмотров.