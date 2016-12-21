Семин построит рекордный хоровод на стадионе «Локомотива»

Организаторы новогоднего фестиваля на стадионе «Локомотив» намерены установить рекорд, устроив самый большой хоровод на спортивных сооружениях, с соответствующей записью в Книге рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

«Новогодний фестиваль на территории стадиона «Локомотив» включает в себя ярмарку и множество развлечений для всех желающих. Но главным событием в заключительный день праздника может стать установление мирового рекорда. Планируется, что построение хоровода начнется с нашего главного тренера Юрия Семина. Это будет весьма символично, учитывая заслуги Юрия Павловича перед клубом», - сказал руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров.

Уже открыто: 11:00 – 21:00 - Каток и ёлочный базар.

23 декабря: 15:00 – 21:00 - Начало работы фестиваля.

24 декабря: 12:00 – 21:00 - Спортивные игры и мастер-классы

25 декабря: 12:00 – 17:00 - Семейный праздник «Забавное воскресенье».

«Новый год для каждой семьи – событие радостное и долгожданное. Эти ощущения не покидают меня с детства: ждёшь-ждёшь этот праздник, буквально дни подсчитываешь. Наконец семья собирается вместе, начинается веселье, и на всех хватает угощений. «Локомотив» — это тоже семья, и я очень рад, что новогодний праздник приходит на наш стадион. До встречи в Черкизово» – сказал Семин.