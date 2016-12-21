Семин построит рекордный хоровод на стадионе «Локомотива»
Организаторы новогоднего фестиваля на стадионе «Локомотив» намерены установить рекорд, устроив самый большой хоровод на спортивных сооружениях, с соответствующей записью в Книге рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте железнодорожников.
«Новогодний фестиваль на территории стадиона «Локомотив» включает в себя ярмарку и множество развлечений для всех желающих. Но главным событием в заключительный день праздника может стать установление мирового рекорда. Планируется, что построение хоровода начнется с нашего главного тренера Юрия Семина. Это будет весьма символично, учитывая заслуги Юрия Павловича перед клубом», - сказал руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров.
Юрий Палыч ждёт всех на Новогоднем фестивале 25 декабря! Будет мощно! #СнежноВместе https://t.co/KjL2XwWduH pic.twitter.com/0j6i0wr9uO— ФК Локомотив (@fclm_official) 20 декабря 2016 г.
Уже
открыто: 11:00 – 21:00 - Каток и ёлочный базар.
23 декабря: 15:00 – 21:00 - Начало работы фестиваля.
24 декабря: 12:00 – 21:00 - Спортивные игры и мастер-классы
25 декабря: 12:00 – 17:00 - Семейный праздник «Забавное воскресенье».
«Новый год для каждой семьи – событие радостное и долгожданное. Эти ощущения не покидают меня с детства: ждёшь-ждёшь этот праздник, буквально дни подсчитываешь. Наконец семья собирается вместе, начинается веселье, и на всех хватает угощений. «Локомотив» — это тоже семья, и я очень рад, что новогодний праздник приходит на наш стадион. До встречи в Черкизово» – сказал Семин.