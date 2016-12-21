Александр Горшков: У Плющенко есть шансы выступить на Олимпиаде
Президент Федерации
фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал
отсутствие двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в расширенном
списке сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.
«Отсутствие Плющенко в расширенном списке ОКР – технический
момент, – заявил «Известиям» Горшков. – Евгений остается членом сборной
России. У него, как и у других фигуристов, есть шансы выступить на Олимпийских
играх. Многое будет зависеть от состояния его здоровья.
Могу сказать, что он не уведомлял нас о прекращении своей
карьеры, и если у него будет желание продолжать, то федерация его поддержит.
Крайний срок решения этого вопроса – предолимпийский чемпионат России».
Напомним, на предыдущих Олимпийских играх в Сочи Плющенко
выиграл золото в командном турнире, но снялся перед личными соревнованиями.