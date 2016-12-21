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Александр Горшков: У Плющенко есть шансы выступить на Олимпиаде

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал отсутствие двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в расширенном списке сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Отсутствие Плющенко в расширенном списке ОКР – технический момент, – заявил «Известиям» Горшков. – Евгений остается членом сборной России. У него, как и у других фигуристов, есть шансы выступить на Олимпийских играх. Многое будет зависеть от состояния его здоровья.

Могу сказать, что он не уведомлял нас о прекращении своей карьеры, и если у него будет желание продолжать, то федерация его поддержит. Крайний срок решения этого вопроса – предолимпийский чемпионат России».

Напомним, на предыдущих Олимпийских играх в Сочи Плющенко выиграл золото в командном турнире, но снялся перед личными соревнованиями.

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