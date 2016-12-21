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Евгений Плющенко: Если я захочу вернуться в спорт, я вернусь

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал отсутствие своей фамилии в расширенном составе сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

- Я не попал в расширенный список сборной, но расстраиваться по этому поводу не нужно. Список этот, расширенный или суженный, может еще поменяться. Это вообще ничего не решает. Никакой катастрофы я в этом не вижу, и у меня не было стремления попасть в сборную в этом году.

Если я захочу вернуться в спорт, я вернусь. Все будет зависеть от моего желания, от здоровья… Но, прежде всего, от желания. А пока буквально через день у меня начинается спектакль, и все силы мы бросаем на него, - рассказал Плющенко.

Напомним, в сентябре Евгений Плющенко заявил о том, что он пропустит соревновательный сезон-2016/17. 

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