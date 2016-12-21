Менхенгладбахская «Боруссия» отправила в отставку главного тренера

Главный тренер Менхенгладбахской «Боруссии» Андре Шуберт отправлен в отставку, сообщает официальный сайт команды.

- У нас было много разговоров с Андре в последнее время, - говорит Макс Эбербель, спортивный директор команды. - Мы проанализировали и обсудили развитие команды и пришли к выводу, что пришло время закончить наше сотрудничество.

45-летний специалист возглавил команду 1 июля 2015 года. В нынешнем сезоне под руководством Шуберта «Боруссия» в 16 матчах четыре раза одеражала победу, четырежды сыграла вничью и восемь раз потерпела поражение.

Имя нового наставника команды из Менхенгладбаха будет объявлено в ближайшее время.