«Спартак» и «Трабзонспор» согласовали переход Таски

Бывший защитник сборной Германии Сердар Таски продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».

По информации «Чемпионата», трансфер 29-летнего футболиста будет официально оформлен в ближайшие дни. Его сумма составит 3 миллиона евро.



23 декабря защитник должен прибыть в Трабзон для окончательного согласования сумм оклада и бонусов в новой команде.



В текущем чемпионате России 29 Таски сыграл за «Спартак» 8 матчей (7 - в основном составе) и забил один гол.

Отметим, что в «Трабзонспор» может перейти еще один футболист красно-белых - болгарский полузащитник Ивелин Попов.

