«Спартак» и «Трабзонспор» согласовали переход Таски
Бывший защитник сборной Германии Сердар Таски продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».
По информации «Чемпионата», трансфер 29-летнего футболиста будет официально оформлен в ближайшие дни. Его сумма составит 3 миллиона евро.
23 декабря защитник должен прибыть в
Трабзон для окончательного согласования сумм оклада и бонусов в новой команде.
В текущем чемпионате России 29 Таски сыграл за «Спартак» 8 матчей (7 - в основном составе) и забил один гол.
Отметим, что в «Трабзонспор» может перейти еще один футболист красно-белых - болгарский полузащитник Ивелин Попов.
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