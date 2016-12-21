Ягр догнал Мессье по очкам в НХЛ

Форвард «Флориды» Яромир Ягр набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 Б).

Теперь на счету 44-летнего чешского нападающего 1887 (755+1132) очков, и он сравнялся по результативности со вторым бомбардиром в истории НХЛ – Марком Мессье.

Напомним, также Ягр занимает третье место по голам и шестое место по передачам. При этом он теперь в трех передачах от Пола Коффи (1135).