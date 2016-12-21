Ягр догнал Мессье по очкам в НХЛ
Форвард «Флориды»
Яромир Ягр набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 Б).
Теперь на счету 44-летнего чешского нападающего 1887
(755+1132) очков, и он сравнялся по результативности со вторым бомбардиром в
истории НХЛ – Марком Мессье.
Напомним, также Ягр занимает третье место по голам и шестое место по передачам. При этом он теперь в трех передачах от Пола Коффи (1135).
Матч
Флорида - Баффало - 4:3 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Барков (Демерс, Ягр), 16:09 (1:0). Яндл (Барков, Ягр), 32:14 (2:0 - бол.). Рейнхарт (О'Райлли Р., Ристолайнен), 35:45 (2:1 - бол.). Кейн (Джионта, Фрэнсон), 36:55 (2:2). Ристолайнен (Рейнхарт), 52:19 (2:3). Бьюгстэд (Барков, Ягр), 56:09 (3:3).
Победный буллит:
Барков - 4:3.
Место и дата
21 декабря 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция