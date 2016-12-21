Ральф Рангник: «РБ Лейпциг» отстает от «Баварии» на световые годы, но участие в Лиге чемпионов ускорит прогресс

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча своей команды с «Баварией» и текущего сезона бундеслиги.

- «РБ Лейпциг» почти во всех направления отстает от «Баварии» на световые годы. Но это означает лишь то, что мы должны последовательно осуществлять задуманное. Это касается и приобретения новых футболистов. А участие в Лиге чемпионов ускорило бы прогресс клуба, - заявил Рангник.

Напомним, 21 декабря в центральном матче 16-го тура бундеслиги действующие чемпионы Германии на своем поле сыграют с клубом «РБ Лейпциг», занимающим вторую строчку в турнирной таблице.

