Ральф Рангник: «РБ Лейпциг» отстает от «Баварии» на световые годы, но участие в Лиге чемпионов ускорит прогресс
Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча своей команды с «Баварией» и текущего сезона бундеслиги.
- «РБ Лейпциг» почти во всех направления отстает от «Баварии» на световые годы. Но это означает лишь то, что мы должны последовательно осуществлять задуманное. Это касается и приобретения новых футболистов. А участие в Лиге чемпионов ускорило бы прогресс клуба, - заявил Рангник.
Напомним, 21 декабря в центральном матче 16-го тура бундеслиги
действующие чемпионы Германии на своем поле сыграют с клубом «РБ
Лейпциг», занимающим вторую строчку в турнирной таблице.
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Матч
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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