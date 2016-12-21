Артемий Панарин: Прессу читаю только после хороших игр

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин рассказал, как относится к отзывам о своей игре.

«У меня каждый сезон есть опасения, что он может не пойти. И тогда все – конец, – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ. – Но конца, на самом деле, нет. Считаю, что я сам для себя создаю немало давления. Прессу стараюсь читать только после хороших игр, только позитив. Негатив мне не особо нужен. Этого дела я сам себе могу нагнать и дополнительного не надо. Самый главный критик моей игры – я сам».

Напомним, Панарин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сезона, набрав 35 (15+20) очков в 35 матчах.