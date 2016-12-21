Артемий Панарин: Прессу читаю только после хороших игр
Форвард «Чикаго»
Артемий Панарин рассказал, как относится к отзывам о своей игре.
«У меня каждый сезон есть опасения, что он может не пойти. И
тогда все – конец, – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ. – Но конца,
на самом деле, нет. Считаю, что я сам для себя создаю немало давления. Прессу
стараюсь читать только после хороших игр, только позитив. Негатив мне не особо
нужен. Этого дела я сам себе могу нагнать и дополнительного не надо. Самый
главный критик моей игры – я сам».
Напомним, Панарин занимает пятое место в списке лучших
бомбардиров сезона, набрав 35 (15+20) очков в 35 матчах.
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