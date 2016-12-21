УЕФА включил Мутко в список кандидатов в совет ФИФА
Вице-премьер
правительства России Виталий Мутко вошел в список кандидатов от УЕФА в совет
ФИФА.
Выборы пройдут на 41-м конгрессе УЕФА, который запланирован
на 5 апреля в Хельсинки.
Четверо кандидатов будут избраны в Совет ФИФА на
четырехлетний срок, а еще один кандидат будет выбран на два года, поскольку немец
Вольфганг Нирсбах сделает официальное заявление о своем выходе из состава
совета.
Помимо Мутко кандидатами в совет ФИФА стали: Шандор Чаньи
(Венгрия), Костакис Куцокумнис (Кипр), Деян Савичевич (Черногория) и Гейр
Торстейнссон (Исландия).
Администрация УЕФА передала анкеты всех пяти кандидатов в
ФИФА, чтобы в преддверии выборов можно было провести проверку на соответствие
претендентов необходимым требованиям.
На Конгрессе УЕФА в Хельсинки также пройдут выборы в исполнительный
комитет УЕФА. Восемь человек получат четырехлетние мандаты. Крайний срок подачи
заявок – 5 февраля 2017 года.