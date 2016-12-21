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УЕФА включил Мутко в список кандидатов в совет ФИФА

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко вошел в список кандидатов от УЕФА в совет ФИФА.

Выборы пройдут на 41-м конгрессе УЕФА, который запланирован на 5 апреля в Хельсинки.

Четверо кандидатов будут избраны в Совет ФИФА на четырехлетний срок, а еще один кандидат будет выбран на два года, поскольку немец Вольфганг Нирсбах сделает официальное заявление о своем выходе из состава совета.

Помимо Мутко кандидатами в совет ФИФА стали: Шандор Чаньи (Венгрия), Костакис Куцокумнис (Кипр), Деян Савичевич (Черногория) и Гейр Торстейнссон (Исландия).

Администрация УЕФА передала анкеты всех пяти кандидатов в ФИФА, чтобы в преддверии выборов можно было провести проверку на соответствие претендентов необходимым требованиям.

На Конгрессе УЕФА в Хельсинки также пройдут выборы в исполнительный комитет УЕФА. Восемь человек получат четырехлетние мандаты. Крайний срок подачи заявок – 5 февраля 2017 года.

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