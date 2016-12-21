Тарьей Бе: Домрачева в хорошей форме, она намерена вернуться на вершину

Норвежец Тарьей Бе рассказал о том, как белорусская биатлонистка Дарья Домрачева готовится к возвращению в большой биатлон.

- Дарья тренируется здесь, в Шушене. Я постоянно встречаюсь с ней на лыжне. По-моему, она находится в хорошей форме. Намерена вернуться на вершину. Я в этом уверен на все 100 процентов.

Она более мотивирована, чем был бы мотивирован я, если бы только что родил ребенка, - заявил Бе-старший.

Напомним, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева планирует вернуться на этапы Кубка мира в 2017 году.

Тарьей Бе пропустил гонки в Эстерсунде, Поклюке и Нове Место из-за травмы.

