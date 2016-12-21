Антуан Гризманн: Нет никакого желания играть в «Реале»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн даже не рассматривает вариант перехода в «Реал», а заканчивать карьеру хочет в США – в команде Дэвида Бекхэма.

В интервью France Football на вопрос, не хочет ли он когда-нибудь перебраться в «Реал», Антуан Гризманн сказал: «Мне так хорошо в «Атлетико»… Если честно, никуда не хочу переходить. Да потом, перейти из «Атлетико» в «Реал» - это такая головная боль. Нет никакого желания испытать это и даже консультироваться у тех, кто это проделал».

Что касается переезда во Францию, Гризманн заявил: «Если когда-нибудь и буду играть в Лиге 1, хотел бы в Лионе или Марселе. Когда маленьким я начал смотреть футбол – сначала это были матчи «Марселя», позже «Лиона». Ходил и на стадион вместе с папой, хотя иногда был мороз -4».

Но вот закончить карьеру Антуан хочет в США: «Я так люблю Штаты! Купил бы там абонемент НБА и ходил бы на каждую игру с детьми. Я уже вижу себя там. Не знаю, правда, в каком городе буду жить, но почему бы не в Майями, куда переехал Бекхэм. Играть в его команде, под его руководством было бы классно!»

Напомним, что накануне France Football признал Антуана Гризманна лучшим французским футболистом 2016 года.

