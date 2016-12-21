PEA намерена запретить американским командам участвовать в ESL Pro League

Professional Esports Association (PEA) может запретить американским командам по CS:GO участвовать в следующем сезоне ESL Pro League.



PEA предложила сотрудничество Electronic Sports League (ESL), которое предусматривало организацию турнира, в котором примут участие команды из разных регионов. Однако представители ESL отклонили это предложение.



Многие представители команд уже заявили, что не собираются участвовать только в одном чемпионате от PEA и у них есть право выбирать лигу, в которой они хотят выступать.



Professional Esports Association была сформирована в сентябре 2016 года и в ее состав вошли такие организации, как Cloud9, Team SoloMid, Team Liquid, Counter Logic Gaming, NRG eSports, Immortals и compLexity Gaming.



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