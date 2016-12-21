Агент Жилмар Вилоз: Не хочу обсуждать переход Луиса Адриано в «Спартак»

Агент бразильского форварда «Милана» Луиса Адриано Жилмар Велоз прокомментировал слухи о переходе своего клиента в московский «Спартак».

- Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с «Миланом», сейчас только это имеет значение. То, что «Милан» хочет продать игрока, не моя проблема. Вариант со «Спартаком»? Не хочу это обсуждать, - заявил агент.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов продать 29-летнего бразильца за 8 миллионов евро, а его годовой оклад в московском клубе может составить 3 миллиона.

В 2007 - 2015 годах Луис Адриано защищал цвета донецкого «Шахтера».

