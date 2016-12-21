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Дубль Булянского помог «Югре» победить «Амур»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Амур» дома уступил «Югре» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Денис Орлович-Грудков, у гостей — Артем Булянский (дважды) и Евгений Лапенков.

Дальневосточники занимают 14-е, предпоследнее место в Восточной конференции, команда из Ханты-Мансийска идет в ней 13-й.

24 декабря «Амур» сыграет в гостях с «Куньлунем», а «Югра» днем ранее встретится в гостях с «Адмиралом».

Матч

Амур - Югра - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы:

Булянский (Погоришный), 7:58 (0:1). Лапенков (Курьянов, Варфоломеев), 21:32 (0:2). Орлович-Грудков (Крысанов, Кириллов), 36:04 (1:2). Булянский (Купцов), 36:19 (1:3).

Место и дата

21 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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