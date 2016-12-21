«Барыс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Бойда
«Адмирал» дома уступил «Барысу» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Вадим Краснослободцев, у гостей — Константин Пушкарев, Роман Старченко и Дастин Бойд (дважды).
Дальневосточники занимают восьмое место в Восточной конференции, казахстанский клуб идет в ней седьмым.
23 декабря «Адмирал» примет «Югру», а «Барыс» в тот же день сыграет дома с «Трактором».
Матч
Адмирал - Барыс - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Пушкарёв (Панюков, Шалапов), 7:39 (0:1 - бол.). Старченко (Сен-Пьер, Баркер), 30:37 (0:2). Краснослободцев (Саболич, Григорьев), 40:32 (1:2 - бол.). Бойд (Боченски, Семёнов), 55:01 (1:3). Бойд (Иванов, Тривино), 56:31 (1:4).
Место и дата
21 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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